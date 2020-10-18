الامارات | رئيس البرازيل يحتفل بعيد ميلاد ابنته مرتدياً قميص الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل يحتفل بعيد ميلاد ابنته مرتدياً قميص الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر رئيس دولة البرازيل جير بولسونارو تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر" يحتفل خلالها بعيد ميلاد ابنته لورا مرتدياً قميص نادي الوصل. وغرد بولسونارو قائلاً: اليو هو يوم لورا، تهانينا بمناسبة بلوغها 10 سنوات". يذكر أنها المرة الثالثة التي يرتدي فيها رئيس دولة البرازيل قميص نادي الوصل، بعدما سبق له ارتداء قميص "الفهود" في مناسبتين رسميتين سابقتين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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