شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى: لم ولن أستقيل من رئاسة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على عدم صحة الشائعات التي ترددت في الساعات الماضية بتقديمه استقالته من منصبه.

وقال مرتضى منصور: «لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك».

وأتم رئيس نادي الزمالك: «أصحاب هذه الشائعات يحاولون هز استقرار النادي وهم عملاء قطر في مصر».