شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى: لم ولن أستقيل من رئاسة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على عدم صحة الشائعات التي ترددت في الساعات الماضية بتقديمه استقالته من منصبه.
وقال مرتضى منصور: «لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك».
وأتم رئيس نادي الزمالك: «أصحاب هذه الشائعات يحاولون هز استقرار النادي وهم عملاء قطر في مصر».
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