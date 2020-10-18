شكرا لقرائتكم مرتضى منصور عن تقديم استقالته من رئاسة الزمالك: لم ولن أترك القلعة البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، فى تصريحات للموقع الرسمي للنادي ، على عدم صحة الشائعات التي ترددت في الساعات الماضية بتقديمه استقالته من منصبه،وقال رئيس نادي الزمالك : "أصحاب هذه الشائعات يحاولون هز استقرار النادي وهم عملاء قطر في مصر"، مضيفاً "لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك . Advertisements وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد قررت تأجيل نظر دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والذي ألزمت فيه إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، لجلسة 1 نوفمبر المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

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