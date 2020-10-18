شكرا لقرائتكم مجلس أسوان يجتمع مع أحمد كشري الثلاثاء المقبل لحسم ملف المدير الفنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان، عن وجود اجتماع يوم الثلاثاء المقبل بين مجلس إدارة النادى برئاسة اللواء أحمد سليمان مع أحمد كشرى مدرب الفريق لحسم ملف المدير الفنى بشكل نهائى وتحديد موقفه من الرحيل أو البقاء مع نادى أسوان، وذلك بعدما تلقى كشرى عدة عروض للرحيل عن أسوان، بعد العروض القوية التى قدمها مع زهرة الجنوب فى النصف الثانى من الموسم الجارى.

من جانبه أكد أحمد كشرى، المدير الفنى لأسوان، أنه سيبلغ إدارة ناديه بقراره سواء بالبقاء أو الرحيل عن تماسيح النيل بالموسم الجديد عقب مباراة الإسماعيلى، وقال كشرى "عقدت جلسة اليوم مع اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان وأبلغته بأننى أحلم برد جميل النادى، خاصة أن وشهم حلو وهما سبب ذياع صيتى كمدرب فى الدورى الممتاز ولهم فضل كبير على ولكنى أمتلك عروضا كبيرة".

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وأضاف كشرى، "تلقيت أربعة عروض قبل حسم مصير أسوان ورفضتها وقلت هكمل حتى لو ههبط مع الفرقة، ودلوقتى الحمد لله الفرقة عدت وبمستوى كويس ونجحت فى تحقيق الهدف الذى طلبه منى النادى والجمهور الجميل، ورئيس أسوان قال لى إحنا مش هنقف فى طريقك بس بلغنا بدرى عشان نعرف نتصرف وقررت إبلاغهم بقرارى النهائى."

وتابع كشرى، "أمتلك عرضاً لتدريب أحد الأندية التى لم أكن أحلم بها، ولدى ثلاثة عروض من أندية مؤسسات من بينها مصر المقاصة، وإن كان الفريق الفيومى اكتفى بمجرد تلميحات ولم تصل للصيغة الرسمية".

وأكد كشرى أن "70 % من لاعبى أسوان لديهم عروض قوية، كل لاعب لديه أربعة عروض على الأقل، ومنها أندية كبيرة، وهى مهمة صعبة سوف تواجه أسوان الموسم المقبل ."