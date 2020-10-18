شكرا لقرائتكم طارق السيد: لم أشجع الأهلي أمام الوداد .. والزمالك الأحق بالبطولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أنه لم يشجع الأهلى فى مباراته مع الوداد المغربى بالأمس، مؤكداً أن المارد الأحمر وصل للمباراة النهائية، مشدداً على أن هذه البطولة من حق القلعة البيضاء ، وقال طارق السيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"الأهلى عمل مباراة كبيرة أمام الوداد ، وموسيمانى مدرب مميز كان موفق فى كل قرار اتخذه فى لقاء الأمس واعتقد أنه خطف الوداد بالهدف المبكر، هذا المدرب ذكى أتذكر أنه حصد مننا اللقب الأفريقى مع صن دوانز وأدار المباراتين بشكل تكتيكى رائع سواء فى جنوب أفريقيا أو القاهرة"

وتابع طارق السيد :"لم أشجع الأهلى بالأمس ، والأهلى لم يجعل أحد يتعاطف معه ، فلقد وصل للمباراة النهائية بعد الفوز بثنائية ولا أشجع الأهلى فى بطولة يتواجد بها الزمالك ، خاصة أن الزمالك هو الأحق بهذه البطولة لانه يملك فريقاً رائعاً يستحق التتويج بعد 18 عاماً من العناء "

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ويضيف طارق السيد :"غياب محمود علاء وفرجانى ساسى عن الزمالك اليوم مؤثر خاصة أن علاء يملك خبرات دفاعية كبيرة ، وباتشيكو يميل للاداء الدفاعى ولابد أن يضع فى حساباته أن الرجاء منتشى بتتويجه بالدوري واللعب المفتوح قد يكلفنا اهتزاك الشباك "

يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة المرتقبة اليوم، تمنحه الأفضلية على الفريق المغربى قبل مباراة العودة، المقرر إقامتها يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى، على استاد القاهرة الدولي، وذلك بعدما حرصت الإدارة البيضاء برئاسة مرتضى منصور على توفير كافة سبل الراحة للفريق، بداية من السفر إلى المغرب على متن طائرة خاصة، لتجنب إرهاق اللاعبين من رحلة الترانزيت، بالإضافة إلى الوصول إلى الدار البيضاء قبل 5 أيام من موعد المباراة، حيث وصلت البعثة البيضاء إلى المغرب مساء الثلاثاء الماضى، وذلك حتى يتأقلم اللاعبين على الأجواء جيدًا قبل المباراة الهامة أمام فريق الرجاء.