شكرا لقرائتكم الرياضة تستعد لتنفيذ دوري الوزارات الأول في كرة قدم وتنس الطاولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ولأول مرة أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومن خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة، عن بدء استعداداتها لتنفيذ دوري للوزارات في خماسي كرة القدم للرجال وتنس الطاولة للسيدات ، لعدد (33) وزارة وديوان عام مجلس الوزراء ، خلال شهر نوفمبر القادم بإحدي المنشأت الرياضية والشبابية التابعة للوزارة مع إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية طبقاً للأكواد الصادرة من الوزارة .

صرح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بأن فكرة الدوري جاءت في ظل إهتمام فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصحة المواطنين وتحفيزهم علي ممارسة الرياضية بشكل يومي وبخاصة الجهاز الإداري للدولة لزيادة الإنتاجية ، وإنطلاقاً من رؤية واستراتيجية الوزارة نحو جعل الرياضة أسلوب حياة ،واستثماراً لنجاح المهرجان الرياضي الأول بمدينة العلمين الجديدة الذي شارك به رئيس الوزراء والوزراء .

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وأكد الوزير أن الهدف من الدوري ، التشبيك بين الوزارات و تحفيز أكبر عدد من العاملين بالجهاز الإداري علي ممارسة الرياضة اليومية وتغيير نمط حياة المشاركين وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحسين الحالة المزاجية للمشاركين وتحسين الصحة العامة لهم .

ويشارك بدوري الوزارات الذي يقام لأول مرة وبرعاية رئيس مجلس الوزراء (33) وزارة بالإضافة إلي ديوان عام مجلس الوزراء في لعبتي خماسي كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات ، بمشاركة 510 مشارك ومشاركة من 34 فريق لكل لعبة بواقع 15 مشارك ومشاركة من كل وزارة منها (8) لاعبين بالإحتياطي وإداري ومدرب لخماسي القدم و(3) لاعبات وإداري ومدرب لتنس الطاولة .