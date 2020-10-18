شكرا لقرائتكم رسميا .. طلائع الجيش يتعاقد مع عمرو مرعى لمدة موسم من بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح نادى طلائع الجيش فى إبرام ثانى صفقاته بالميركاتو الصيفى بالتعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز المعار للمقاصة على سبيل الاعارة لمدة موسم ، ووقع اللاعب على عقد الاعارة فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق ، وكان الطلائع قد تعاقد مع حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر بأولى صفقاته الصيفية للموسم الجديد.

ويختتم اليوم الأحد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة نادى مصر المقرر لها الثالثة عصر غد الاثنين بالجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز على استاد الكلية الحربية، وضمن طلائع الجيش بقاءه في الدوري المصري الممتاز، بفوزه على ضيفه مصر للمقاصة بهدف دون رد، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا استعداداً للمباراة.



عمرو مرعى

ويعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش على دراسة مباريات نادى مصر للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته، أملا فى حصد النقاط الثلاث لتحسين مركز الفريق قبل ملاقاة الاهلى بالجولة الاخيرة للمسابقة.

وحسم الأهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى ولايزال الصراع دائراُ بين الفرق على مركز الوصيف وتحسين المراكز قبل الجولة الاخيرة للمسابقة.

Advertisements

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت فى إطار منافسات الدور ربع النهائى لكأس مصر، وضرب فريق طلائع الجيش موعدًا فى مع المتأهل من الزمالك ونادى مصر لنصف نهائى بطولة الكأس، بعد أن حصد بطاقة التأهل بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، وذلك بعد أن تم الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية بعد أن أنتهى الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد بتروسبورت في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

أهدر جون أنطوى الضربة الأولى لبيراميدز بعد أن تصدى لها محمد بسام ببراعة، وأحرز محمد أشرف روقا للطلائع، ثم أحرز دودو الجباس أول هدف لبيراميدز، وسجل أحمد موسى كابوريا الهدف الثانى للطلائع، كما أهدر على جبر هدف أخر لبيراميدز بتصدى من بسام، وأحرز على الفيل الهدف الثالث للطلائع، ثم أهدر محمود حمادة الركلة الثالثة ، لتصبح النتيجة 3 / 1 للطلائع.

ونجح نادى طلائع الجيش فى إبرام أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين، وكان اليوم السابع قد أشار فى وقت سابق إلى اقتراب حسين السيد "مارسيلو"، من الانتقال لصفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية

وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى، وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا.