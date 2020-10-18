ماسيا يحرز لقب "موتو 3" وأرينا يعزز صدارته

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الكانييس: فاز الاسباني جاومي ماسيا دراج فريق هوندا الأحد بسباق موتو3 لجائزة أراغون الكبرى ضمن بطولة العالم للدرجات النارية، فيما عزز مواطنه البرت ارينا الذي حل سابعا صدارته للترتيب العام.
وتقدّم ماسيا على الجنوب افريقي دارين بندر (كاي تي ام) وزميله الإسباني راوول فيرنانديز.
وقال ماسيا الذي حقق فوزه الثاني في البطولة، ما رفعه للمركز السادس في الترتيب العام"لم أكن أتوقع الفوز، لكننا عملنا بجد في نهاية هذا الأسبوع. في الجزء الأخير من السباق، كان إطاري الخلفي مهترئاً جدًا".
وهو الفوز المئوي لهوندا في بطولة العالم في جميع الفئات، علما أن فوزه الأول يعود لعام 1961.
وعزز أرينا صدارته للترتيب العام بـ144 نقطة متقدما بـ13 نقطة على الياباني آي أوغورا بحلوله سابعا في سباق اليوم، فيما جاء الياباني في المركز الرابع عشر، ويحتل الإيطالي سيليستينو فييتي المركز الثالث برصيد 126 نقطة.
وحافظ الإيطالي توني أربولينو على مركزه الرابع رغم عدم مشاركته في سباق اليوم بعد أن تم تحديده كحالة تواصل في سياق جائحة فيروس كورونا المستجد.
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