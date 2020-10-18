بطولة إنكلترا: برايتون يتعاقد مع ويلبيك لمدة عام

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لندن: أعلن نادي برايتون الإنكليزي لكرة القدم، تعاقده مع مهاجم ارسنال ومانشستر يونايتد السابق داني ويلبيك لمدة عام واحد الاحد في صفقة انتقال حر.

واصبح ويلبيك بدون فريق بعد مغادرته واتفورد في وقت سابق من تشرين الأول/أكتوبر، بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية نهاية الموسم المنصرم.

وسيتمكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما من خوض أول مباراة له مع فريقه الجديد في 26 الجاري ضد وست بروميتش.

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وقال غراهام بوتر مدرب براتون في بيان "نحن سعداء بانضمام داني إلينا. سوف يكمل خياراتنا في الهجوم".

وأضاف "لديه مستوى دون أدنى شك، وهو سريع ومن الناحية الفنية جيد جدا. سيضيف إلى هجومنا ونحن سعداء بإضافة لاعب آخر لديه خبرته وجودته".

وخاض ويلبيك 42 مباراة مع المنتخب الإنكليزي، وسبق له أن أمضى ستة مواسم مع يونايتد فاز خلالها بلقب الدوري عام 2013، قبل انضمامه لارسنال عام 2014 حيث لعب خمسة مواسم وفاز بكأس الاتحاد عام 2017.