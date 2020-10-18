شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: "هنعلم البنات تدافع عن نفسها ضد التحرش".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن التحرش والعنف ضد المرأة ظاهرة عالمية ولكنها فى مصر لا تحتل نسبة عالية مقارنة بباقى الدول، ولا يخفى على أحد اهتمام الرئيس بالمرأة. وقال صبحى خلال مؤتمر "لا للتحرش" الذى تعقده وزارة الشباب والرياضة لتدشين وانطلاق حملة لا للتحرش على مستوى أنحاء الجمهورية برعاية وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكيك بوكسينج بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن هذه الفترة تختلف لأننا سنعلم البنات كيفية الدفاع عن أنفسهن باستخدام بعض المهارات مع التوعية والتدريب عن كيفية الدفاع .

وعرض مسئولو وزارة الشباب والرياضة فيديو عن ظاهرة التحرش وكيفية التصدى لها، خلال مبادرة وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكيك بوكسينج بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والتى يتم تدشينها وانطلاقها اليوم بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات الوزارة بالإضافة إلى مسئولى اتحاد الكيك بوكسينج وكذلك ممثلى صندوق الامم المتحدة للسكان.















































































































