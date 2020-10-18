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سلمى خالد تحقق فضية بطولة الجمهورية فى ألعاب القوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت اللاعبة سلمى خالد عاشور بالميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى 400 متر حواجز التى أقيمت بالمركز الأوليمبي للفرق القومية بالمعادى، ونجحت سلمى فى تحطيم رقمها الذي أحرزته في بطولة الجمهورية العام الماضي وهو دقيقة وست عشرة ثانية وحصدت الميدالية البرونزية، حيث حققت هذه المرة السباق فى دقيقة وثلاث عشرة ثانية، وهو رقم قد يؤهلها للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في تونس ديسمبر المقبل.

وقرر اتحاد ألعاب القوى إقامة منافسات بطولة الجمهورية لفرق تحت 18 سنة بالمركز الأولمبى بالمعادى لتدريب الفرق القومية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وفقا لأكواد الدليل الإرشادى للاتحادات ، وقرر اتحاد ألعاب القوى إقامة تجارب للاعبين، المقيدين بالاتحاد وغير مرتبطين بطولات، دولية أو أفريقية، للاطمئنان على مستواهم، وبحث إمكانية الاستعانة ببعضهم الفترة المقبلة، بالمركز الأولمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى .

وكان  اتحاد العاب القوى قد قرر إقامة تجارب للاعبين المقيدين بالاتحاد وغير مرتبطين بطولات، دولية أو أفريقية، للاطمئنان على مستواه بالمركز الأولمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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