شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى خالد تحقق فضية بطولة الجمهورية فى ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت اللاعبة سلمى خالد عاشور بالميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى 400 متر حواجز التى أقيمت بالمركز الأوليمبي للفرق القومية بالمعادى، ونجحت سلمى فى تحطيم رقمها الذي أحرزته في بطولة الجمهورية العام الماضي وهو دقيقة وست عشرة ثانية وحصدت الميدالية البرونزية، حيث حققت هذه المرة السباق فى دقيقة وثلاث عشرة ثانية، وهو رقم قد يؤهلها للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في تونس ديسمبر المقبل.

وقرر اتحاد ألعاب القوى إقامة منافسات بطولة الجمهورية لفرق تحت 18 سنة بالمركز الأولمبى بالمعادى لتدريب الفرق القومية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وفقا لأكواد الدليل الإرشادى للاتحادات الرياضية، وقرر اتحاد ألعاب القوى إقامة تجارب للاعبين، المقيدين بالاتحاد وغير مرتبطين بطولات، دولية أو أفريقية، للاطمئنان على مستواهم، وبحث إمكانية الاستعانة ببعضهم الفترة المقبلة، بالمركز الأولمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى .

وكان اتحاد العاب القوى قد قرر إقامة تجارب للاعبين المقيدين بالاتحاد وغير مرتبطين بطولات، دولية أو أفريقية، للاطمئنان على مستواه بالمركز الأولمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى.

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