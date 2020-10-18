شكرا لقرائتكم خبر عن 20 معلومة عن الزمالك والرجاء المغربى قبل مواجهة الليلة فى الأبطال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الزمالك ضيفاً على الرجاء المغربى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، قبل أن يلتقى الفريقان مجدداً بالقاهرة فى 24 أكتوبر بموقعة العودة.

ويسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد، والمثير للدهشة أنه كان على حساب الرجاء أيضاً، بينما يسعى بطل المغرب لخطف الأميرة الأفريقية بجانب سعيه لإزاحة الزمالك أفريقياً والإسماعيلى عربياً، حيث وصل الفريقان للدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال وخسر فى موقعة الذهاب بهدف دون رد لصالح الدراويش.

1_ لعب الزمالك نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى 9 مرات وتأهل فى سبعة منها وفشل مرتين فى عبور هذا الدور.

2_ خسر الزمالك مباراتين فقط فى آخر 9 مواجهات بدورى الأبطال حيث فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 3.

3_ حقق الزمالك فوزاً وحيداً فى أخر 13 مباراة خارج ملعبه بدورى الأبطال حيث تلقى تسعة هزائم وثلاثة تعادلات.

4_ خسر الزمالك مرة واحدة فى آخر 6 زيارات للمغرب فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة.

5_ احتفظ الزمالك بنظافة شباكه فى 7 مباريات من إجمالى 12 مباراة لعبها هذا الموسم بدورى الأبطال.

6_ لعب الزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربى 12 مباراة، فاز 6، تعادل 3، خسر 3، سجل 23 هدفاً واستقبل 8

7_ يملك الزمالك 13 بطولة أفريقية بواقع 4 سوبر إفريقى و5 دورى أبطال أفريقيا و1 أبطال الكؤوس و1 كونفيدرالية و2 أفروآسيوي.

8_ لعب الزمالك 190 مباراة فى دورى الابطال الافريقى و263 مواجهة فى مختلف البطولات الافريقية، وسجل الزمالك 289 هدف فى دورى الابطال مقابل 357 هدفاً فى مختلف البطولات الافريقية، وتلقت شباك الزمالك 178 هدفاً فى دورى الأبطال و241 فى مختلف البطولات .

9_ وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

10_ يقود الزمالك البرتغالى جايمى باتشيكو خلفاً للفرنسى باتريس كارتيرون .

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11_الرجاء المغربى تأهل لنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى في خمسة مناسبات سابقة تأهل في أربعة منها للمباراة النهائية .

12_خسر الرجاء المغربى مباراتين فقط في أخر 19 مباراة لعبها بدوري الابطال الافريقى حيث حقق عشرة انتصارات وسبعة تعادلات .

13_خسر الرجاء المغربى مباراة وحيدة على ملعبه في أخر 22 مباراة بدوري الابطال الافريقى حيث حقق 13 انتصار وثمانية تعادلات.

14_فى آخر ثلاثة مباريات جمعته بالاندية المصرية فاز الرجاء في لقاء وتعادل مرتين ولم يخسر .

15_احتفظ الرجاء بشباكه نظيفة في 6 لقاءات من إجمالي 12 مباراة خاضها هذا الموسم بدوري الابطال الافريقى .

16_لعب الرجاء المغربى قبل مواجهة الزمالك 12 مباراة، فاز 6، تعادل 4، خسر 2، سجل 19 هدفاً واستقبل 10.

17_لم يستطع الرجاء على ملعبه أن يسجل أهدافاً في شباك الزمالك طوال مبارياتهما معاً .

18_ يمتلك الرجاء 3 ألقاب في دوري أبطال إفريقيا أعوام 1989، و1997، و1999. فيما اكتفى بالوصافة مرة واحدة بعد أن أسقطته قذيفة تامر عبد الحميد في نهائي 2002.

19_توج الرجاء بالدوري المغربى 12 مرة كان أخرها الموسم الحالي بعد غياب دام 7 سنوات كاملة.

20_يقود الرجاء فنياً لاعبه السابق جمال سلامى صاحب الـ "50" الذى يقود الفريق منذ رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون.