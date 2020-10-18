شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجرى مسحة طبية أخيرة استعدادا لحوريا الغينى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت بعثة فريق الكرة بنادى بيرامبدز المسحة الطبية الأخيرة، اليوم، بفندق الإقامة فى الدار البيضاء، قبل مواجهة حوريا كوناكري الغيني، وخضعت البعثة بالكامل للمسحة الطبية الأخيرة تنفيذا للبروتوكول الطبي الذى يوصى به الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قبل المباريات الرسمية.

ويستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى الثلاثاء المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر، ضمن خطة النادى الوليد للتتويج بأول ألقابه.

وتسود مخاوف عديدة داخل الفريق السماوى من قدرة انتى تشاتشيتش على تخطى عقبة حوريا كوناكرى الغينى ذهاباً وإياباً حتى يصعد بيراميدز لأول مرة في تاريخه لنهائى الكونفدرالية لاسيما أن مدرب منتخب كرواتيا السابق كان سبباً في اهتزاز نتائج الفريق السماوى هذا الموسم بعد فشله في إدارة المواجهات الكبرى الأمر الذى دفع إدارة بيراميدز للتفكير في الإطاحة به لولا ضيق الوقت بين المباريات المحلية بعد عودة الدوري من تجميد كورونا. وخاض بيراميدز تحت قيادة تشاتشيتش 31 مباراة، فاز في 20 منها، وخسر 8 هزائم وتعادل 3 مرات، واستقبل بيراميدز تحت قيادة المدرب الكرواتي 24 هدفا بينما سجل 45 هدفا. Advertisements ومع تشاتشيتش ظهر بيراميدز تائهاً بعيد عن الفريق المرعب الذى زلزال الدوري المصرى الموسم الماضى ، فلقد تعادل مع الاهلى سلبياً والذى لعب منقوصاً من الدقيقة 40 ولم يسدد كرة خطيرة على مرمى المارد الأحمر الذى فرط لاعبوه فى الفوز بإهدار ركلة جزاء فضلا عن خسارته من الزمالك وفقدانه نقاط مؤثرة في بطولة الدوري جعلت لقب الوصيف على كف عفريت ليصبح الفريق مهدداً بعدم الظهور الافريقى بالموسم الجديد. كما أن المدرب الكرواتي اتخذ قرارا غريبا قبل ركلات الترجيح في لقاء بيراميدز والطلائع بكأس مصر باستبدال مهدي سليمان رغم تصديه لضربة جزاء في مباراة الأهلي لصالح زميله أحمد الشناوي البعيد تماما عن المشاركة ولم ينجح الشناوى في التصدي لأى ركلة وفى المقابل تصدى محمد بسام حارس الطلائع لثلاثة ركلات ليودع بيراميدز البطولة التي وصلها للمباراة النهائية فيها الموسم الماضى . وتضم قائمة بيراميدز لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى كلاً من.. حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور، خط الدفاع: علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري، خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس، ومن المنتظر أن ينضم الثنائي كانون وتراوري للبعثة في الدار البيضاء.







