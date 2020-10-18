شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، فى تصريحات للموقع الرسمي للنادي، على عدم صحة الشائعات التي ترددت في الساعات الماضية بتقديمه استقالته من منصبه.

وقال رئيس نادي الزمالك: "أصحاب هذه الشائعات يحاولون هز استقرار النادي وهم عملاء قطر في مصر"، مضيفاً "لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك .

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