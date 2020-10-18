شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يختار التشكيل المثالى للزمالك أمام الرجاء فى مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع محمد صلاح، المدير الفنى الأسبق للزمالك، تشكيل الفريق الأبيض المتوقع أن يبدأ به اليوم مباراته أمام الرجاء المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وأكد محمد صلاح أن باتشيكو المدير الفنى للزمالك لا يحب المغامرة وأنه سيبدأ اليوم بمحمد أبوجبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى من اليمين للشمال حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود حمدى الونش وعبد الله جمعة، وفى الوسط أحمد سيد زيزو وطارق حامد وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم ويوسف أوباما وفى الهجوم مصطفى محمد.

وأشار نجم الزمالك الأسبق إلى أنه لابد أن يمتص لاعبو الزمالك حماس المنافس فى الربع ساعة الأولى من اللقاء، فى ظل القوة التى سيخوض بها لاعبو الرجاء المباراة ورغبتهم فى إحراز هدف مبكر يربك حسابات الأبيض.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على الرجاء البيضاوى المغربى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة المرتقبة اليوم، تمنحه الأفضلية على الفريق المغربى قبل مباراة العودة، المقرر إقامتها يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى، على استاد القاهرة الدولي، وذلك بعدما حرصت الإدارة البيضاء برئاسة مرتضى منصور على توفير كافة سبل الراحة للفريق، بداية من السفر إلى المغرب على متن طائرة خاصة، لتجنب إرهاق اللاعبين من رحلة الترانزيت، بالإضافة إلى الوصول إلى الدار البيضاء قبل 5 أيام من موعد المباراة، حيث وصلت البعثة البيضاء إلى المغرب مساء الثلاثاء الماضى، وذلك حتى يتأقلم اللاعبين على الأجواء جيدًا قبل المباراة الهامة أمام فريق الرجاء.