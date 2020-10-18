شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يعلن اسم المدير الفنى الجديد فى مؤتمر صحفى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن إدارة نادى البنك الأهلي اسم المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول الصاعد حديثا لدورى الممتاز غدا فى مؤتمر صحفى فى الواحدة ظهرا بمقرالنادى بمنطقة العجوزة.

ويكشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، عن تفاصيل اختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول، وذلك بعد الصعود للدوري الممتاز من القسم الثانى بعد تصدر مجموعة الصعيد.

Advertisements

وقاد عيد مرازيق المدير الفني للبنك الأهلى الفريق للصعود، وترددت أنباء عن رحيله بعد تصريحات باستقالة المدرب ومنح الإدارة فرصة الاختيار بين بقائه أو رحيله، وتردد اسم محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق، ولكن نفى مسئولو البنك الأمر ويفرضون سياجا من السرية حول الجهاز الفنى الجديد الذى سيقود الفريق الصاعد للممتاز فى عالم الأضواء.

من جهته أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، أن إدارة الفريق تفاضل بين 3 ملاعب لاستضافة مباريات الفريق فى الموسم الكروى الجديد 2020 -2021، بعد صعوده للدورى الممتاز وهى ملعب السكة الحديد واتحاد الشرطة وبتروسبورت، على أن يتم إخطار اتحاد الكرة باسم الملعب فور الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة استعدادا للدورى الجديد وقبل اعلان عن جدول المباريات.

وحقق فريق نادى البنك الأهلى المصرى لكرة القدم إنجازا كبيرا بصعوده لدوري القسم الأول الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخه ممثلا عن مجموعة الصعيد، وذلك بعد تعادله الإيجابي مع فريق بترول أسيوط في مباراة حسمت الموقف لصالح نادى البنك الأهلي الذى ثبت اقدامه رسميا فى دورى الأضواء متصدرا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.