شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والرجاء المغربى بالأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة المرتقبة اليوم، تمنحه الأفضلية على الفريق المغربى قبل مباراة العودة، المقرر إقامتها يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى باستاد القاهرة الدولي، ونلقى الضوء فى السطور التالية على كواليس مواجهة الزمالك والرجاء المغربى..

س: ماذا قدم الزمالك والرجاء المغربى فى دورى الأبطال الأفريقى؟

ج: لعب الزمالك قبل مواجهة الوداد المغربى 12 مباراة، فاز 6 وتعادل 3، وخسر 3، سجل 23 هدفاً واستقبل 8، فيما لعب الرجاء المغربى قبل مواجهة الزمالك 12 مباراة، فاز فى 6 وتعادل 4، وخسر 2، سجل 19 هدفاً واستقبل 10.

س: من يغيب عن الزمالك والرجاء فى موقعة الليلة؟

ج: يغيب عن الفارس الأبيض الثنائى محمود علاء المصاب، والتونسى فرجانى ساسى المصاب بفيروس كورونا، بجانب شيكابالا ومحمد عبد الشافى بسبب الإصابة، فيما تأكد غياب 8 لاعبين عن صفوف فريق الرجاء، هم عيد الرحيم شاكير، والليبى سند الورفلى وزميله عبد الجليل أجبيرة إضافة إلى عمر بوطيب، وأيوب نناح ومحمد زريدة، للإصابة، فيما يغيب أسامة سكحان لعدم تقييده باللائحة الأفريقية، وحميد أحداد لنهاية العقد الذى يربطه بالفريق الأخضر، بعدما لعب له معارا من الزمالك.

Advertisements

س: ماذا فعل الزمالك فى مواجهاته السابقة أمام الرجاء المغربى؟

ج: التقى فريقا الزمالك والرجاء المغربى فى أربع مواجهات سابقة قبل موقعة الأحد كانت الأولى فى ذهاب الدور النهائى لدورى الأبطال الأفريقى 2002 وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين بالمغرب وفى لقاء الإياب فاز الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله تامر عبد الحميد بالقاهرة بينما كانت اللقاء الثالث فى دور الستة عشرة لدورى أبطال العرب موسم 2004-2005 بالدار البيضاء وفاز الزمالك بهدفين دون رد سجلهما مصطفى جعفر وعبد الحليم على، وفى لقاء العودة فاز الفريق المغربى بثلاث أهداف بالقاهرة، ولم يستطع الرجاء على ملعبه أن يسجل أهدافاً فى شباك الزمالك طوال مبارياتهما معاً.

س: ماذا يقدم الزمالك أمام الأندية المغربية؟

ج: يمثل الزمالك عقدة حقيقة للأندية المغربية حيث تفوق فى 11 مباراة من 19 منها 3 نهائيات، وتعادل فى 5 وخسر فى 3، وتمكن الأبيض من تسجيل 27 هدفاً فى شباك الأندية المغربية وتلقت شباكه 13.

وتوج الزمالك ببطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الرجاء عام 2002 وبعدها الفوز بالسوبر الأفريقى على حساب الوداد عام 2003، وأخيراً توج بلقب الكونفدرالية لنسخة 2019 على حساب نهضة بركان المغربى.