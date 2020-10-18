شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى ينافس مصطفى محمد على لقب هداف الزمالك فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتنافس ثنائى الزمالك مصطفى محمد والمغربى أشرف بن شرقى على لقب هداف الفريق فى بطولة دورى أبطال أفريقيا بنسخته الحالية، وذلك عندما يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء .

ويمتلك مصطفي محمد وأشرف بن شرقي 6 أهداف فى جدول ترتيب هدافى البطولة الأفريقية والتى يتصدرها كريم العريبي لاعب النجم الساحلي التونسي برصيد 10 أهداف.

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الحالية، بعدما تخطى عقبة الترجى التونسى، بنتيجة 3 / 2، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، بينما تأهل الرجاء المغربى إلى منافسات هذا الدور بعد تغلبه على فريق مازيمبى الكونغولى بنتيجة 2 / 1، فى مجمع مباراتى الذهاب والعودة بربع النهائى، واحتل كلا الفريقين المركز الثانى فى مجموعتهما بدور المجموعات من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث تواجد الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضمت إلى جواره أندية مازيمبى وأول أغسطس الأنجولى ويسكو يونايتد الزامبى، ليحتل الأبيض المركز الثانى برصيد 9 نقاط، أما الرجاء البيضاوى فكان قد احتل أيضًا المركز الثانى فى المجموعة الرابعة التى تضمت إلى جواره أندية الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى وفيتا كلوب الكونغولى، وحصد من خلالها 11 نقطة متساويًا وقتها مع الترجى الذى تصدر المجموعة بفارق الأهداف.