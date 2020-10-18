منافس بيراميدز.. حوريا يوضح لمصراوي حقيقة حالات كورونا في صفوفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

كشف إبراهيما خليل مدير الاتصالات بنادي حوريا كوناكري الغيني، أنه لن يتحدث عن وجود أي إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف مدير الاتصالات بنادي حوريا في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن نتائج التحليل في الفريق سرية، مشددًا أنه لا يمكن الحديث عن نتيجة الفحوصات.

وكانت تقارير صحفية كشفت عن إصابة تسع حالات في الفريق قبل مباراة بيراميدز والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن دور نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

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وكشفت تقارير صحفية وقت سابق أن "كاف" وضع بروتوكول بشأن استكمال مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية إلا أن في حال ظهور خمس حالات داخل الفرق المشاركة يتم تحويل الأمر للجنة الطوارئ لكي تتخذ القرار المناسب.

وضع فريق حوريا كوناكري مشابه إلى حد ما داخل فريق حسنية أغادير المغربي والمشارك في مسابقة الكونفدرالية حيث أعلن الفريق المغربي ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا من خمس حالات إلى سبع حالات.

جدير بالذكر أن تقارير مغربية كشفت عن احتمالية تأجيل مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان والمقرر لها غدًا الإثنين بسبب الحالات المصابة بفيروس كورونا بفريق أغادير.