تقارير: مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان مهددة بالتأجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية مغربية اليوم، الأحد، أن مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان مهددة بالتأجيل في لقاء يأتي ضمن حسابات دور نصف النهائي من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

صحيفة "LE 360" المغربية، قالت إن نادي فريق حسنية أغادير أعلن عن إصابة سبع حالات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أمس السبت.

وأوضح نادي فريق حسنية أغادير أن عدد الحالات ارتفع داخل الفريق المغربي من خمس حالات إلى سبع حالات وفقًا للنتائج الرسمية التي أُعلن عنها أمس السبت.

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وكشفت الصحيفة المغربية عن الحالات المصابة داخل فريق حسنية أغادير وهم :(بدر الحفيظ ليركي، وياسين الرامي، وجمال الشماخ، وعبد العالي الخنبوبي، وعبد الله أسمون، وكريم آيت امحمد، وإسماعيل قاموم).

وكان الحبيب سيدينو رئيس نادي حسنية أغادير صرح في وقت سابق لصحيفة "LE 360"، أن البروتوكول الصحي الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي "كاف" ربط تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بتسجيل خمس حالات.

ومن المقرر أن يلتقي فريق حسنية أغادير منافسه نهضة بركان غدًا الإثنين، في المقابل ستكون المباراة الثانية بين بيراميدز وفريق حوريا كوناكري الغيني.