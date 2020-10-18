"قد نتعثر لكننا لا نموت".. الوداد يبعث برسالة تحذير للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بعث نادي الوداد المغربي برسالة يحفز فيها الفريق قبل مواجهة الأهلي في إياب نصف دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة ذهابا بثنائية نظيفة في الدار البيضاء أمس السبت.

وقال الوداد، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد: "قد نتعثّر لكننا لا نموت، خسرنا معركة وليس الحرب".

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وأضاف: "معكم في حُب الوداد.. جيبوها يا لولاد".

وكان الأهلي وضع قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزا ثمينا خارج الأرض على الوداد بثنائية محمد مجدي أفشة وعلي معلول.

يُذكر أن الوداد يحتاج إلى تحقيق الفوز بنتيجة (3-0) على الأقل في مصر من أجل حجز بطاقة العبور إلى نهائي إفريقيا.