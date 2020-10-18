مدافع الرجاء: مهمتنا أمام الزمالك ليست سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اعترف الكاميروني فابريس نجاه، مدافع الرجاء أن مهمة الفريق الأخضر أمام الزمالك ليست سهلة، مؤكدًا أن اللاعبين عازمون على تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز ببطولة الدوري المحلي.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على الرجاء في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد الخامس ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "le 360" المغربية، قال نجاه: "لاعب كرة القدم مُعرض للانتقادات حينما يتراجع مستواه، وسببت جائحة كورونا تراجع مستواي بعض الشيء."

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وأضاف: "أعدكم أن الفترة المقبلة ستشهد استعادة مستواي المعهود".

وتابع: "طوينا صفحة الدوري المحلي، جميع اللاعبين مستعدون لحسم اللقب الثاني هذا الموسم".

وواصل: "مهمتنا أمام الزمالك لن تكون سهلة، لكن بحماسة اللاعبين والتزامهم تجاه الفريق والجمهور سنتجاوز عقبة الفريق المصري".

وأتم: "لاعبو الرجاء عازمون على تحقيق لقب دوري الأبطال، فالجميع يطمح لحسم اللقب الأغلى أفريقيًا".