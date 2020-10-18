مرتضى منصور: لم ولن أستقيل من رئاسة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الشائعات التي تم تداولها بشأن تقديم استقالته من منصبه في رئاسة نادي الزمالك.

وخلال تصريحات صحفية، قال مرتضى: "لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك."

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وأضاف رئيس نادي الزمالك : "أصحاب هذه الشائعات يحاولون هز استقرار النادي وهم عملاء قطر في مصر".

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت اليوم الأحد، تأجيل نظر دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، التي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، إلى جلسة 1 نوفمبر؛ للاطلاع.

جدير بالذكر أن الزمالك سيحل ضيفًا على الرجاء في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد على ملعب محمد الخامس ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.