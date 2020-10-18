"أنا مدرب منتخب مصر".. ربيع ياسين ينفي ترشيحه لاعبين للانضمام للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

نفى ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب (تحت 20 سنة)، ما تم تداوله بشأن ترشيحه لبعض لاعبي الفراعنة للانضمام إلى صفوف الأهلي.

وكانت بعض الأنباء، قد أشارت إلى أن ربيع ياسين قام بترشيح محمد شحاته لاعب وسط فريق طلائع الجيش، للجنة التخطيط بالأهلي التي يرأسها محسن صالح من أجل بحث انضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء.

وخلال تصريحات صحفية، قال ياسين: "كيف أرشح لاعب للانضمام للأهلي وأنا مدرب لمنتخب مصر، هذه ليست مبادئ أبدًا."

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وأضاف: "أنا أركز فقط في عملي مع المنتخب فأنا في مهمة وطنية".

وتابع: "لا صحة لكل الأخبار المنتشرة حول ترشيحي للاعب من صفوف المنتخب للانضمام للأهلي، فالنادي الأهلي لديه لجنة تخطيط تؤدي عملها، وليست وظفيتي ترشيح لاعبين لها".

وأتم: "أبحث عن المواهب للانضمام للمنتخب، وما أسعى إليه هو تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة."