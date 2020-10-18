خضوع أفشة وكهربا لفحص طبي استعداداً لإياب الأهلي والوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

يستعد محمد مجدي "أفشة" لاعب وسط النادي الأهلي لإجراء أشعة على الضلوع خلال ساعات للإطمئنان على حالته قبل استئناف الفريق لتدريباته استعداداً للوداد المغربي.

وسجل أفشة هدفاً في فوز الأهلي 2-0 على الوداد بذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ووفقاً لما جاء في الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن أفشة تعرض لكدمة خلال مباراة الوداد، وسوف يُجري أشعة للإطمئنان على حالته.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، أن أفشة أيضاً سوف يجري أشعة على العضلة الخلفية بعد شكواه من إجهاد.

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وقرر الجهاز الطبي عمل الأشعتين للاطمئنان على حالة اللاعب، وجاهزيته للمشاركة في مران الفريق بعد غدٍ الثلاثاء بصورة طبيعية.

ومن المقرر أن يخضع محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب وسط الفريق لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية الثلاثاء المقبل.

واكتفى كهربا في الفترة السابقة بالتدريبات العلاجية بعد إصابته في العضلة الخلفية أثناء مشاركته أمام بيراميدز.

الجدير بالذكر، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قرر منح الفريق راحة لمدة 48 ساعة، على أن يستعد الفريق لمباراة الإياب أمام الوداد يوم الثلاثاء، حيث تقام المباراة يوم الجمعة بملعب استاد القاهرة.