محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أكد علاء عبدالغني المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن الجهاز الفني لذئاب الجبل يرصد التعاقد مع 3 لاعبين "شباب" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مضيفًا أن اسم أحمد الشيخ لاعب الأهلي لم يُطرح.
وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال عبدالغني: "نجحنا في إنهاء مباريات الدور الأول بشكل جيد، وتكلل مجهودنا في النهاية بتحقيق مركز جيد، جميع الفرق مرت بظروف صعبة في الموسم الحالي".
وأضاف مدرب المقاولون العرب: "اللاعبون الحاليين في المقاولون وراء تحقيق المركز الرابع، لم نحسم أي قرار بشأن الصفقات الجديدة، سنحتاج لاعبين لسد النقص في بعض المراكز".
وبسؤاله عن التعاقدات الجديدة، قال عبدالغني: "إدارة المقاولون تساند وتدعم الجهاز الفني واللاعبين، سنعمل على تدعيم الفريق بـ2 أو 3 لاعبين، سنبحث عن احتياجات الفريق في الموسم المقبل".
وأتم: "لم يتم طرح اسم أحمد الشيخ لاعب الأهلي مطلقا، نرصد بعض أسماء الشباب الذين شاركوا في المباريات الأخيرة مع الأهلي مثل شادي رضوان، عربي بدر ومحمد فخري".
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون العرب عن ضم الشيخ: لم يُطرح اسمه ونرصد 3 شباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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