المقاولون العرب عن ضم الشيخ: لم يُطرح اسمه ونرصد 3 شباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد علاء عبدالغني المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن الجهاز الفني لذئاب الجبل يرصد التعاقد مع 3 لاعبين "شباب" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مضيفًا أن اسم أحمد الشيخ لاعب الأهلي لم يُطرح.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال عبدالغني: "نجحنا في إنهاء مباريات الدور الأول بشكل جيد، وتكلل مجهودنا في النهاية بتحقيق مركز جيد، جميع الفرق مرت بظروف صعبة في الموسم الحالي".

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وأضاف مدرب المقاولون العرب: "اللاعبون الحاليين في المقاولون وراء تحقيق المركز الرابع، لم نحسم أي قرار بشأن الصفقات الجديدة، سنحتاج لاعبين لسد النقص في بعض المراكز".

وبسؤاله عن التعاقدات الجديدة، قال عبدالغني: "إدارة المقاولون تساند وتدعم الجهاز الفني واللاعبين، سنعمل على تدعيم الفريق بـ2 أو 3 لاعبين، سنبحث عن احتياجات الفريق في الموسم المقبل".

وأتم: "لم يتم طرح اسم أحمد الشيخ لاعب الأهلي مطلقا، نرصد بعض أسماء الشباب الذين شاركوا في المباريات الأخيرة مع الأهلي مثل شادي رضوان، عربي بدر ومحمد فخري".