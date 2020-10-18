بيراميدز يجري المسحة الأخيرة استعدادا لحوريا

أجرت بعثة فريق الكرة بنادي بيرامبدز المسحة الطبية الأخيرة، اليوم، بفندق الإقامة، في الدار البيضاء، قبل مواجهة حوريا كوناكري الغيني.
وخضعت البعثة بالكامل للمسحة الطبية الأخيرة تنفيذا للبروتوكول الطبي الذي يوصي به الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، قبل المبارياتالرسمية.
ويلاقي بيراميدز نظيره حوريا الغيني في التاسعة من مساء الثلاثاء على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفربقية.
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