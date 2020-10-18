فيتوريا يعلن تشكيل النصر أمام الفتح فى الجولة الأولى من الدوري السعودي

أعلن البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للنصر السعودي عن التشيكلة الأساسية لمواجهة فريق الفتح في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021. الجديد 2020-2021. ويدخل النصر المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى : براد جونز. خط الدفاع : عبدالله مادو، جين سو كيم، مايكون بيريرا، Advertisements أسامة الخلف. أسامة الخلف. خط الوسط : عبدالله الخبيري، عبدالمجيد الصليهم، نور الدين أمرابط، خونزالو مارتينيز، خالد الغنام. خط الهجوم : عبد الفتاح أدم. البدلاء :وليد عبدالله، عبدالإله العمري، عبدالرحمن العبيد، أيمن يحيي، علي الحسن، مختار علي، عبدالرحمن الدوسري، فراس البريكان، أحمد موسي.

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