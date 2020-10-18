علي فرج يسترد عرشه بالتصنيف العالمي للإسكواش

استعاد علي فرج، لاعب وادي دجلة، مكانته على قمة التصنيف العالمي للإسكواش وذلك حسب تصنيف الاتحاد الدولي للعبة.

ونجح فرج في استرداد الصدارة بعد فوزه ببطولة مصر الدولية للإسكواش، إثر تغلبه على اللاعب طارق مؤمن المصنف الرابع عالميًا في مباراة قوية انتهت بنتيجة 3-0.

وسيتم إعلان اللاعب علي فرج بأنه الأول عالميًا في بداية شهر نوفمبر 2020 وذلك مع التحديث الجديد للتصنيف الدولي.

وقال فرج فور فوزه بالبطولة، إنه ممتن بالفوز ببطولة من أقوى البطولات عالميًا وبطولة من أقوى البطولات في مصر التي أهلته لاستعادة

صدارة التصنيف العالمي كما وجه الشكر لمدربية وأندية وادي دجلة لما يقدموه من دعم في مسيرته الرياضية

جدير بالذكر أن لاعب أندية وادي دجلة علي فرج تصدر التصنيف الدولي للإسكواش لأول مرة في مارس 2019 وذلك بعد فوزه بـ3 بطولات دولية على التوالي وهم بطولة وراكيل نتسوت وقطر الكلاسيكية وبطولة الأبطال وذلك في موسم 2018/2019.