نفي المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الشائعات التي ترددت في الساعات الماضية بتقديمه استقالته من منصبه. وقال مرتضى منصور: "لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك. وأتم رئيس نادي الزمالك: "أصحاب هذه الشائعات يحاولون هز استقرار النادي وهم عملاء قطر في مصر". عملاء قطر في مصر". وقررت محكمة القضاء الإداري تأجيل للدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ضد قرار اللجنة الأولمبية إلى يوم 1 نوفمبر المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.