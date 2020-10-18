أعلن الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفنى لأهلى جدة عن التشيكلة الأساسية لمواجهة فريق الباطن وذلك، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021. الرياضي الجديد 2020-2021. ويدخل فريق أهلي جدة المباراة بالتشكيل الآتى : حراسة : ياسر المسيليم. خط الدفاع : عبدالله الحسون، معتز هوساوي، محمد Advertisements خبراني، لوكاس ليما. خبراني، لوكاس ليما. خط الوسط : علي الأسمري، إدريس فتوحي، ماركو مارين، سلمان المؤشر، سلطان مندش. خط الهجوم : عمر السومة. البدلاء : محمد الربيعي، فيجسا، عبدالباسط هندي، يوسف الحربي، حسن القيد، عبدالرحمن غريب، مهند عسيري، يزيد البكر، حسين المقهوي.

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كانت هذه تفاصيل خبر السومة يقود هجوم الأهلي أمام الباطن في الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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