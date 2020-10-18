فحص طبي لمحمود كهربا في الأهلي

يخضع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي في مران الفريق بعد غدٍ الثلاثاء بملعب مختار التتش بالجزيرة. ويخضع كهربا لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اكتفى خلال الأيام الماضية بتدريبات علاجية عقب شكواه من الآم في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري. بعدما اكتفى خلال الأيام الماضية بتدريبات علاجية عقب شكواه من الآم في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري. يذكر أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني قد منح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة بعد الفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يعود الفريق إلى التدريبات عصر الثلاثاء؛ استعدادا للقاء العودة يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي. بيتسو موسيماني المدير الفني قد منح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة بعد الفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يعود الفريق إلى التدريبات عصر الثلاثاء؛ استعدادا للقاء العودة يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

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