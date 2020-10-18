المقاولون العرب يكشف حقيقة مفاوضاته مع أحمد الشيخ

أكد علاء عبد الغني المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب أن الفريق يحتاج للتعاقد مع ثلاثة لاعبين بحد أقصى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عبد الغني في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "إدارة المقاولون تساند وتدعم الجهاز الفني واللاعبين، سنعمل على تدعيم الفريق بـ2 أو 3 لاعبين، وهناك لاعبين كثيرين معروضين على المقاولون، ولكن سنبحث فقط عن احتياجات

الفريق في الموسم المقبل".

وواصل: "لم يتم طرح اسم أحمد الشيخ لاعب الأهلي مطلقا، تم طرح بعض الأسماء مثل اللاعبين الناشئين الذين شاركوا في المباريات الأخيرة مع الأهلي مثل شادي رضوان وعربي بدر ومحمد فخري".

وتابع:" محمد طلعت كان موجود معنا أيضًا وتألق مع الجهاز الفني الحالي بقيادة عماد النحاس، هناك لاعبين مميزين في

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الدوري ويحتاجون فقط للتوظيف الجيد والتعامل النفسي بالإضافة لوجود مدرب صاحب شخصية قوية".

وحول لقاء الزمالك والرجاء المغربي، قال: "المباراة صعبة للغاية، وفريق الرجاء مميز جدا وفاز بالدوري المغربي، وأتمنى أن ينجح الزمالك في تسجيل هدف، لاعبي الفريق الأبيض في حالة معنوية جيدة، وهناك أكثر من لاعب مستواهم جيد".

وأضاف:" زيزو الأقرب للمشاركة بجوار طارق حامد، وعدم وجود محمود علاء سيكون مؤثر، لكن محمد عبدالغني لاعب مميز وسيشارك بدلا منه".

وختم: "الأهلي بدنيا كان جيدا بسبب عودة الدوري المصري، الفريق قدم مباراة جيدة أمام الوداد".