أفشة يجري أشعة وفحوصات طبية بعد مباراة الأهلي والوداد

يجري محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على الضلوع خلال الساعات القادمة بعدما تعرض لكدمة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام نظيره الوداد

المغربي أمس السبت، إلى جانب إجرائه أشعة أخرى على العضلة الخلفية بعد شكواه من إجهاد بها.

وقرر الجهاز الطبي عمل الأشعتين

للاطمئنان على حالة اللاعب، وجاهزيته للمشاركة في مران الفريق بعد غدٍ الثلاثاء بصورة طبيعية.

ويعود الفريق إلى تدريباته عصر الثلاثاء بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة عقب العودة من المغرب والفوز على الوداد بثنائية نظيفة.