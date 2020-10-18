الأهلي راحة 48 بعد الفوز على الوداد

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة بعد العودة من المغرب عقب مباراة الوداد التي حسمها الفريق لصالحه بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا. دون مقابل في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن يعود الفريق إلى التدريبات عصر الثلاثاء المقبل على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة الإياب التي تقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي. على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة الإياب التي تقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي. وكانت بعثة الفريق قد عادت إلى القاهرة صباح اليوم على متن طائرة خاصة في رحلة طيران استغرقت حوالي ٥ ساعات.

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