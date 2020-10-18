بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والباطن في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاهلي والباطن” في إحدى مباريات اليوم الأحد 18-10-2020 ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تُنقل مباراة “الاهلي والباطن” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق “جعفر الصليح”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينتش على ملعب نادي الباطن.

يستقبل الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين نادي “الباطن” نظيره الاهلي في أولى مباريات الفريقين ضمن البطولة المحلية 2020/2021، في مباراة لن تكون سهلة على الطرفين.

ويطمح نادي الباطن إلى تحقيق أولى مفاجآت الدوري السعودي بالفوز على الاهلي، إذ يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على تحقيق ذلك، ابرزهم المهاجم البرتغالي “فابيو أبرو”، والهولندي المغربي “محمد رايحي”، والمغربي “يوسف الجبلي”.

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بينما يدخل الاهلي المباراة بشعار “لا بديل عن الفوز” من أجل ارضاء جماهيره التي تطمح إلى منافسة “النصر والهلال” على لقب الدوري السعودي.

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الاهلي 0-0 الباطن

ملعب نادي الباطن

الدوري السعودي (الجولة 1)

⌚تبدأ في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

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