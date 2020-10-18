أخبار الأهلي | أول قرار من موسيماني بعد الفوز على الوداد.. والإصابات تضرب ثنائي الفريق

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة بعد العودة من المغرب عقب مباراة الوداد التي حسمها الفريق لصالحه بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى التدريبات عصر الثلاثاء المقبل على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة الإياب التي تقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وكانت بعثة الفريق قد عادت إلى القاهرة صباح اليوم على متن طائرة خاصة في رحلة طيران استغرقت حوالي ٥ ساعات.

فيما يُجرى صانع ألعاب الفريق محمد مجدي أفشة أشعة على الضلوع خلال الساعات القادمة بعدما تعرض لكدمة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الوداد المغربي إلى جانب إجرائه أشعة أخرى على العضلة الخلفية بعد شكواه من إجهاد بها.

وقرر الجهاز الطبي عمل الأشعتين للاطمئنان على حالة اللاعب، وجاهزيته للمشاركة في مران الفريق بعد غدٍ الثلاثاء بصورة طبيعية.

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فيما يطمئن الجهاز الطبي على حالة مروان محسن مهاجم الفريق خلال المران القادم يوم الثلاثاء.

واشتكى مروان من إجهاد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام نظيره الوداد المغربي التي أقيمت أمس السبت في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

كما يخضع محمود عبدالمنعم كهربا، لفحص طبي في مران الفريق الثلاثاء أيضًا.

ويخضع كهربا لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اكتفى خلال الأيام الماضية بتدريبات علاجية عقب شكواه من الآم في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري المصري.

ويسعى الجهاز الفني إلى الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين استعدادا لمباراة العودة أمام الوداد يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، بعدما كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين دون مقابل على ملعب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.