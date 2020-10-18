بعد هدفه في سيلتا فيجو.. لويس سواريز يحطم رقم ليونيل ميسي

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حطم نجم أتلتيكو مدريد، لويس سواريز، رقمًا لزميله السابق في برشلونة، ليونيل ميسي، في المباراة التي انتهت بفوز الروخي بلانكوس 2-0 على مضيفه سيلتا فيجو أمس السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
وأحرز لويس سواريز الهدف الأول لفريقه مبكرًا في الدقيقة السادسة من المباراة، وسجل البلجيكي يانيك كاراسكو الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من اللقاء.
ووصل سواريز للهدف رقم 150 في الدوري الإسباني، ليصبح ثاني أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم في المسابقة في القرن القرن الحادي والعشرين، بعد نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، كريستيانو رونالدو.
وأحرز رونالدو 150 هدفًا في 140 مباراة، فيما أحرز سواريز 150 هدفًا في 195 مباراة، ليتفوق النجم الأوروجوياني على ميسي الذي سجل نفس عدد الأهداف في 203 مباراة.
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