إيرلينج هالاند يحدد وجهته القادمة في الموسم المقبل

حدد نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند وجهته القادمة الموسم المقبل إلى ريال مدريد الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “دياريو أبسي” الإسبانية، فإن هالاند قرر الانتقال إلى ريال مدريد، الذي يراه أفضل ناد في العالم.

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، بناء على خطة التعاقدات التي تستهدف إدارة النادي الملكي إبرامها في الصيف المقبل، حيث أشارت تقارير صحفية ألمانية إلى وجود شرط جزائي يسمح للنجم النرويجي بالرحيل مقابل 75 مليون يورو في صيف 2021.

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وتألق هالاند مع دورتموند، منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي من ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو.

جدير بالذكر أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي يعتبر الهدف الأول في خطة تعاقدات ريال مدريد. النجم الفرنسي سيتبقى في عقده عام واحد فقط في الصيف القادم، وهو ما يجعل النادي الملكي في موضع جيد للتعاقد معه.

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