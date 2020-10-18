أخبار الهلال| بالصور.. عرض الزعيم لـ”سوتيلدو” لم يكن قابل للرفض!

أكدت صحيفة “آس” الأسبانية أن نادي الهلال توصل بالفعل لاتفاق مع سانتوس البرازيلي من أجل شراء اللاعب الفنزويلي، إيفرسون سوتيلدو، خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وأوضحت “الجناح الفنزويلي الماهر كان هدفًا للعديد من الأندية حول العالم في الفترات الماضية، لكن فريق سانتوس لم يكن أبدًا على استعداد لبيعه. لقد تغير ذلك مع 7 ملايين يورو طرحها الهلال على الطاولة، وهو عرض أصبح في مواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، غير قابل للدحض”.

إشادة بالزعيم

وأشارت الصحيفة واسعة الانتشار إلى أن الهلال يملك مشروعًا طموحًا، حيث ضموا في السنوات الأخيرة لاعبين رفيعي المستوى مثل سيباستيان جيوفينكو أو أندريه كاريلو أو جوستافو كويلار.

وأضافت “الهلال لا يدفع رواتب كبيرة فحسب، بل هو أيضًا أحد المرشحين دائمًا للفوز بدوري أبطال آسيا، وهو اللقب الذي حققه بالفعل في عام 2019 للمرة الثالثة في تاريخه”.

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واختتمت “آس” تقريرها “في سن 23 عامًا، يمر سوتيلدو بلحظة رائعة. إنه أحد نجوم فريقه والبطولة البرازيلية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الذهاب إلى دوري أقل مثل الدوري السعودي يمكن أن يغلق أبواب البطولات الكبرى إلى الأبد، وهو حلم طالما فكر فيه منذ أن كان طفلاً”.

من هو سوتيلدو؟

يلعب صاحب الـ23 عامًا كجناح أيسر، وقد بدأ مسيرته مع فريق زامورا الفنزويلي قبل أن ينتقل للدوري التشيلي من بوابة هواتشيباتو، ثم تمت إعارته إلى يونيفرسيداد دي شيلى قبل أن يتم بيعه لسانتوس البرازيلي.

وخلال مسيرته مع سانتوس، لعب سوتيلدو 55 مباراة في كل البطولات، وسجل 12 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة، وعلى صعيد مسيرته الدولية خاض اللاعب مع منتخب فنزويلا 18 مباراة آخرها كان في تصفيات كأس العالم الأسبوع الماضي أمام باراجواي عندما شارك كبديل.

وشارك سوتيلدو في 39 مباراة مع زامورا سجل فيها 6 أهداف، وصنع 9 أهداف، أما مع يونيفرسيداد فقد خاض31 مباراة، سجل فيها 5 أهداف، وصنع 7 أهداف، مقابل تسجيل هدفين، وصناعة 5 في 18 مباراة مع هواتشيباتو.