رغم الفوز على آرسنال.. جوارديولا غير راض عن أداء فريقه

أكد المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، عقب الفوز بهدف نظيف على آرسنال أمس السبت في قمة مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، أن الفريق ما زال بعيدًا عن مستواه المعهود.

واستعاد مانشستر سيتي ذاكرة الفوز في الدوري الإنجليزي، بعد فوزه على آرسنال بهدف نظيف سجله النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج.

وقال الإسباني جوارديولا في تصريحات لشبكة سكاي سبورت الإنجليزية بعد المباراة: “الفريق قدم مباراة طيبة، واللاعبون بذلوا مجهودًا كبيرًا، نحن نتطور تدريجيًا، لأن الفريق ما زال بعيدًا عن أفضل مستوياته”.

وأضاف: “نحتاج لبعض الوقت لكي نتطور كفريق، لعبنا جيدًا خلال 60 دقيقة أمام وولفرهامبتون، ولكن حالتنا البدنية لم تساعدنا، وأمام ليدز يونايتد الأمور كانت مختلفة، لأن أندية كثيرة لا تلعب بنفس الأداء مثل ليدز، بينما أعتقد أننا كنا جيدين أمام ليستر، حتى جاءت لحظة ركلة الجزاء علينا”.

وعاد مانشستر سيتي بهذه النتيجة لطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعد جولتين شهدتا خسارة ثم تعادل، ليرتفع رصيد السيتيزنز إلى سبعة نقاط في المركز العاشر.

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على الجانب الآخر، شدد المدير الفني لآرسنال، ميكيل أرتيتا أنه يشعر بالرضا عن أداء الفريق، رغم الخسارة أمام أحد أفضل فرق العالم.

حيث قال آرتيتا في تصريحاته عقب المباراة: “حزين لأننا كنا نستحق نتيجة أفضل، ولكني راض بشكل عام عن الأداء أمام أحد أفضل فرق العالم”.

وأضاف: “جئنا إلى هنا لمواجهة أحد أفضل الفرق، وقدمنا أداء طيب، لا يمكنني مطالبة اللاعبين بأكثر من ذلك. ما علينا فعله هو استغلال الفرص التي تتاح لنا بأفضل شكل ممكن”.

وتوقف رصيد آرسنال بعد هذه الخسارة عند النقطة رقم 9 في المركز الخامس مؤقتًا.

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