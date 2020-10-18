أخبار النصر| فيتوريا يصدم الوافد الجديد ويُطالب برحيله!

كشفت مصادر مُقربة من البيت النصراوي أن المدرب روي فيتوريا طلب من إدارة نادي النصر رحيل صفقة تم التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وأوضحت أن مدرب النصر طلب من الإدارة إعارة عبدالعزيز العلاوي، القادم من نادي أحد، في الصيف الحالي، وأضافت بحسب صحيفة “الاقتصادية” أن التقني البرتغالي، شدد على عدم حاجته للعلاوي، في الفترة الراهنة، في ظل وجود الكوري الجنوبي كيم جين سو، وعبدالرحمن العبيد، في خانة الظهير الأيسر.

وكان مدرب النصر قد وافق في وقت سابق، على انتقال أمين بخاري، حارس النصر القادم من الاتحاد، في الصيف الحالي، إلى العين، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويستعد النصر لبداية مشواره في الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) حيث يلتقي مساء اليوم مع الفتح في الجولة الأولى من المسابقة.

وكان النصر أكثر الأندية السعودية نشاطا في الميركاتو الصيفي 2020، حيث تعاقد مع 11 صفقة جديدة؛ هم: “أمين بخاري، عبدالله الشنقيطي، علي لاجامي، أسامة الخلف، كيم جين سو، عبدالعزيز العلاوي، عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن، سلطان العنزي، عبدالفتاح عسيري، بيتي مارتينيز”.

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