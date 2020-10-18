شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طلب «كاف».. استخدام «VAR» الدوري المصري في نصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون كرة القدم المصرية، رسميًا، باستخدام تقنية الفيديو خلال مباراتي العودة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلى والوداد، والزمالك والرجاء.
ووافقت اللجنة الخماسية على استخدام تقنية الفيديو الموجودة في مصر والتي تعمل في الدورى العام، وذلك توفيرًا للاتحاد الأفريقى الذي طلب من اللجنة الخماسية ذلك لعدم إرسال معدات تقنية الفيديو من قبله.
وتقام مباراتا العودة يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث يلتقي الأهلي مع الوداد، والزمالك مع الرجاء على الترتيب.
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