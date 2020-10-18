شكرا لقرائتكم خبر عن (صورة) بيراميدز يؤازر الأهلي والزمالك في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف أحد مسؤولى نادى بيراميدز عن مشاهدة الفريق الكروى الأول والجهاز الفنى بالنادى، لمباراة الأهلى والوداد المغربى، أمس، في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 2-0.

وقال المصدر المسؤول بفريق بيراميدز: «الجهاز الفني واللاعبون ببيراميدز تابعوا مباراة الوداد والأهلي والفريق بأكمله كان يشجع الأهلي، ونفس الأمر سيحدث اليوم مع فريق الزمالك أمام الرجاء المغربى، وسيشجع اللاعبون نادي الزمالك، على أمل أن يتخطى المارد الأبيض عقبة الرجاء المغربى».