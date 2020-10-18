شكرا لقرائتكم خبر عن عمره 75 عامًا.. «بهادر» يدخل موسوعة جينس كأكبر لاعب كرة قدم في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن حصول مصر على رقم قياسى عالمى جديد بموسوعة جينيس ريكور العالمية بتسجيل أكبر لاعب مصرى في كرة القدم على مستوى العالم بالموسوعة «المهندس/ عز الدين بهادر» الذي يبلغ من العمر 75 عاماً كأكبر لاعب في العالم بعد أن أنهى الاتحاد المصرى لكرة القدم إجراءات تسجيله في يناير الماضى إثر تعاقد نادى 6 أكتوبر بالدرجة الثالثة معه.

وسلم وزير الشباب والرياضة شهادة موسوعة جينيس ريكورد العالمية إلى اللاعب عز الدين بهادر بعد تسجيله بالموسوعة عقب مشاركته في مباراة فريقه أمام نادى العياط الرياضى والتى أقيمت بالمركز الأوليمبى بالمعادى بحضور أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ومجلس إدارة نادى 6 أكتوبر، ومجموعة من أفراد أسرة اللاعب.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى اللاعب عز الدين بهادر لتحقيقه رقما قياسيا عالميا بالتسجيل بموسوعة جينيس في إنجاز جديد يضاف إلى منظومة الرياضة المصرية بصفة عامة وكرة القدم المصرية بصفة خاصة، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن الرياضة المصرية باتت متميزةً على مستوى العالم في مختلف الفعاليات الدولية، وتقديم أبطال مصر لأداء مميز يبهر الجميع، ويعكس مدى التقدم والتطور الذي لحق بالرياضة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم والمساندة لأبناء مصر في مختلف المجالات.

وأشار إلى تقديم الوزارة كل الدعم والرعاية للاعبين بمختلف الألعاب الرياضية، ومساندتهم ومؤازرتهم من أجل تحقيق الإنجازات لمصر في شتى المحافل الدولية، لافتاً إلى الدعم الذي قدمته الوزارة للاعب عز الدين بهادر بالتنسيق مع اتحاد الكرة ونادى 6 أكتوبر من أجل إنهاء كافة الاشتراطات الخاصة بتسجيله كأكبر لاعب عمراً في العالم في موسوعة جينيس العالمية.

كما نوه الوزير إلى نجاح مصر مؤخراً في تحقيق رقم قياسى عالمى بموسوعة جينيس ريكورد العالمية من خلال تصميم كلمة سلام ( Peace ) بعدد 501 سترة نجاة في مدينة الإسماعيلية ضمن الاحتفالات بيوم السلام العالمى في ضوء الإنجازات المتتالية التي تحققها الرياضة المصرية.

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وكشف «صبحي» أن الرياضة المصرية تعيش فترة مليئة بالإنجازات على مختلف الأصعدة بفضل تكاتف جميع أطراف المنظومة الرياضية، وحرص اللاعبين على التمثيل المشرف لمصر في جميع المنافسات، والفوز بها، مبيناً أن الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية يتابعون عن كثب استعداد لاعبى مصر لمختلف البطولات الدولية المقبلة والتشجيع على الفوز بألقابها في ضوء النجاحات والإنجازات التي يسطرونها في سجل الرياضة المصرية.