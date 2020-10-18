شكرا لقرائتكم خبر عن فكرى صالح يشيد بالشناوى وينصح أبو جبل بالهدوء ويوجه التحية لمدرب حراس الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه فكرى صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الاسبق تحية لمشيل يانكون مدرب حراس مرمى الاهلى بعد تألق محمد الشناوى فى مباراة الوداد المغربى ، وقال فكرى صالح فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" لازم نرفع القبعة ليانكون مدرب حراس الاهلى ، تعليماته للشناوى وتطويره لمستواه واضح بشدة"

ويضيف فكرى صالح :"السكون النفسى للشناوى رائع وتعامله مع ركلات الجزاء مميز ، الاعداد النفسى لفريق الاهلى بالكامل كان رائعاً ويستحق التحية من الطاقم التدريبى "

وعن مواجهة الزمالك والرجاء المغربى قال فكرى صالح :" لازم أبو جبل يكون هادى انهارده وياخد قرارات صح سواء فى الخروج أو البقاء داخل المرمى وهو قادر على ذلك "

وتوج الدولى محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى بجائزة أفضل لاعب فى مباراة الوداد، التى أقيمت مساء أمس، السبت، وانتهت بفوز الأحمر 2-0 فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، عن حصول محمد الشناوى، نجم حراسة مرمى النادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب فى مواجهة مضيفه الوداد المغربي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر حساب الكاف على "تويتر" فيديو يستعرض خلاله بعض التصديات الرائعة لمحمد الشناوى حارس الأهلى، وعلى رأسها ركلة الجزاء التي تصدى لها من بديع أوك لاعب الوداد في الدقيقة 43 من أحداث الشوط الأول.

وكتب حساب الكاف، "رسميًا.. جائزة توتال لأفضل لاعب في مباراة ذهاب نصف النهائي بين الوداد والأهلي تذهب إلى محمد الشناوي".

يُذكر أن محمد الشناوي تألق في المباراة ونجح في الحفاظ على نظافة شباك الأهلي بعدما تصدى لركلة جزاء اُحتسبت للوداد في نهاية الشوط الأول من اللقاء، ليساهم في انتصار ثمين للأهلي بنتيجة (2-0).