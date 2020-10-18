شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يتحدث عن ذكاء موسيمانى ويؤكد: "كسبنا مباراة وهناك مهمة أصعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء السيد نجم الأهلى السابق أن ذكاء بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر سر نجاحه، رغم قصر المدة التى قاد فيها الأهلى، وقال ضياء السيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "بعيداً عن خطة المباراة والتغييرات وكل شىء أرى أن ذكاء موسيمانى وأنه لم يجر تغييرات كبيرة على الأهلى منذ توليه المسئولية وتفضيله التعامل النفسى من اللاعبين والتقرب منهم فى هذه المرحلة هى سر نجاحه".

وأضاف ضياء السيد، "الوقت قليل للغاية حتى يستطيع مدرب تدشين أفكاره وتغيير كل شىء مع فرقة ظلت عاماً ونصف بفكر معين، لذا قرر موسيمانى التعامل النفسى ونجح بذكاء كبير، وأى مدرب مكانه كان سيؤمن وسط الملعب ولكنه فضل الهجوم ومنحه هدف قفشة المبكر أفضلية كبيرة، فضلا عن ضعف حالة الوداد المغربى الذى ظهر بعيداً عن مستواه سواء فردياً أو جماعياً ولكن هذا لايمنع تفوق الاهلى فى اللقاء"

وتابع ضياء السيد، "لازم لاعيبة الأهلى تعرف أننا كسبنا مجرد مباراة لم نفعل شيئاً، فلقد فعلنا الأكثر من ذلك وصعدنا للنهائى وخسرنا، العبرة دائماً بالتتويج بالألقاب لابد أن نركز فى مباراة العودة جيداً".

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وعن مباراة الزمالك والرجاء المغربى قال ضياء السيد، "الزمالك أقوى من الرجاء وبإمكانه العودة بنتيجة إيجايبة من المغرب".

وفى وقت سابق أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن سعادته بالفوز على الوداد المغربى بهدفين دون رد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمس، وقال موسيمانى، "مباراة الوداد كانت صعبة للغاية، ونجحنا فى إحراز هدف مبكر منحنا الأفضلية، وساهم فى تحقيق هدفنا المنشود بتحقيق الفوز قبل مواجهة العودة".

وأضاف موسيمانى، "تركيزى كان واضحاً بشأن خلق دوافع إيجابية للاعبين من أجل تحقيق الفوز خارج ملعبنا، خاصة بعدما لاحظت غياب هذا الأمر فى وقت سابق، ومن ثم تم التعامل مع هذه الجزئية والتركيز عليها من أجل تحقيق أهدافنا فيها.. ومن المهم جدا أن يكون لدينا ثقة فى إمكانية الفوز خارج ملعبنا، وهو ما نقلته فى المحاضرات الخاصة بالتحضير لمباراة الوداد أمس".

وتابع مدرب الأهلى، "أعد جماهير الأهلى باستمرار روح مباراة الوداد التى أقيمت فى كازابلانكا أمس فى جميع المباريات التى سنخوضها خارج الديار، وهذا الأمر لا يعنى أننا سنفوز بجميع مبارياتنا خارج مصر لأنه لا يوجد نادٍ يفوز على طول الخط".