شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كوفى: "حظا سعيدا للزمالك ومبروك للأهلى.. فرحتهما هى فرحة مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى اللاعب البوركينابى محمد كوفى، نجم نادى سموحة الحالي والزمالك السابق، التوفيق للفريق الأبيض خلال مباراته اليوم فى مواجهة الرجاء المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقي، والمقرر إقامتها على ملعب محمد الخامس فى التاسعة مساء اليوم، كما هنأ النادى الأهلى على فوزه الكبير أمام الوداد البيضاوى بهدفين مقابل لا شيء، أمس السبت، فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى.

ونشر كوفى صورة قديمة مرتديًا فيها تيشيرت الزمالك، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وعلق قائلا، "حظا سعيدا للزمالك اليوم.. الكثير من الحظ والنجاح.. إن شاء الله النصر الليلة.. قلبى معكم حظا سعيدا.. مبروك للأهلى أمس.. فرحة الزمالك والأهلى هى فرحة مصر".

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ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء.

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة المرتقبة اليوم، تمنحه الأفضلية على الفريق المغربى قبل مباراة العودة، المقرر إقامتها يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى، على استاد القاهرة الدولي، وذلك بعدما حرصت الإدارة البيضاء برئاسة مرتضى منصور على توفير كافة سبل الراحة للفريق، بداية من السفر إلى المغرب على متن طائرة خاصة، لتجنب إرهاق اللاعبين من رحلة الترانزيت، بالإضافة إلى الوصول إلى الدار البيضاء قبل 5 أيام من موعد المباراة، حيث وصلت البعثة البيضاء إلى المغرب مساء الثلاثاء الماضى، وذلك حتى يتأقلم اللاعبين على الأجواء جيدًا قبل المباراة الهامة أمام فريق الرجاء.