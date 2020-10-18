شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على إصابة مروان محسن وفحص طبى لكهربا استعدادا للوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطمئن الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على حالة مروان محسن مهاجم الفريق خلال المران القادم بعد غد الثلاثاء، بعدما اشتكى مروان محسن من إجهاد فى عضلة السمانة خلال مشاركته فى مباراة الفريق أمام الوداد المغربى أمس السبت فى ذهاب الدور نصف النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الجهاز الفنى بالأهلى للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين استعدادا لمباراة العودة أمام الوداد الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، بعدما فاز فى لقاء الذهاب بهدفين دون مقابل على ملعب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا.

فيما يخضع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق، لفحص طبى فى مران الفريق بعد غد، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ويخضع كهربا لفحص طبى لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية، بعدما اكتفى خلال الأيام الماضية بتدريبات علاجية عقب شكواه من آلام فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة بيراميدز ببطولة الدوري.

يذكر أن الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى قد منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز على الوداد المغربى بهدفين دون رد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث يعود الفريق إلى التدريبات عصر الثلاثاء استعدادا للقاء العودة الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.