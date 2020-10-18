شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: لاحظت غياب ثقافة الفوز خارج الأرض عن الأهلي.. وإصابة مروان وقفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن سعادته بالفوز على الوداد المغربى بهدفين دون رد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمس، وقال موسيمانى، "مباراة الوداد كانت صعبة للغاية، ونجحنا فى إحراز هدف مبكر منحنا الأفضلية، وساهم فى تحقيق هدفنا المنشود بتحقيق الفوز قبل مواجهة العودة".

وأضاف موسيمانى، "تركيزى كان واضحاً بشأن خلق دوافع إيجابية للاعبين من أجل تحقيق الفوز خارج ملعبنا، خاصة بعدما لاحظت غياب هذا الأمر فى وقت سابق، ومن ثم تم التعامل مع هذه الجزئية والتركيز عليها من أجل تحقيق أهدافنا فيها.. ومن المهم جدا أن يكون لدينا ثقة فى إمكانية الفوز خارج ملعبنا، وهو ما نقلته فى المحاضرات الخاصة بالتحضير لمباراة الوداد أمس".

وتابع مدرب الأهلى، "أعد جماهير الأهلى باستمرار روح مباراة الوداد التى أقيمت فى كازابلانكا أمس فى جميع المباريات التى سنخوضها خارج الديار، وهذا الأمر لا يعنى أننا سنفوز بجميع مبارياتنا خارج مصر لأنه لا يوجد نادٍ يفوز على طول الخط".

وانتقل موسيمانى للحديث عن مباراة العودة أمام الوداد المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة، قائلا، «ستكون مباراة صعبة بالطبع.. نعم نمتلك أفضلية بعد الفوز خارج ملعبنا بهدفين دون رد، ولكن المنافس أيضاً لديه فرصة فى تحقيق نفس الأمر فى مباراة العودة، ومن ثم أعتبرها بمثابة الشوط الثانى الذى نسعى فيه لاستكمال رحلتنا بنجاح من أجل بلوغ المباراة النهائية».

وأضاف موسيمانى، «علينا عدم المبالغة فى الأفراح، فقد حققنا الفوز فقط فى الشوط الأول بالمغرب، والآن لدينا شوط ثانٍ فى القاهرة خلال عدة أيام.. نعم علينا أن نكون سعداء بما حققناه، ولكن فى النهاية لم نصل بعد إلى هدفنا بحجز بطاقة التأهل بعد.. الأمر مازال مؤجلا إلى الجمعة المقبل».

وأضاف المدير الفنى للأهلى، «سعيد بعودة بعض اللاعبين من الإصابات، كما حدث مع أحمد الشيخ ومحمود وحيد، وقريباً محمود كهربا الذى تعرض للإصابة فى مباراة بيراميدز، ولكن علينا التأكيد أيضا أن مباراة أمس شهدت تعرض مروان محسن للإجهاد فى عضلة السمانة، وأيضاً محمد مجدى أفشة الذى تعرض لكدمة فى أحد الضلوع خلال المباراة، ومن ثم نسعى لإعداد أوراقنا بشكل جيد لمباراة العودة من أجل تحقيق هدفنا».

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وعن الوصول إلى المباراة النهائية قال موسيمانى، «ليس مقبولا الآن الحديث عن هذا الأمر.. لم نصعد بعد.. نعم حققنا الفوز على الوداد فى المغرب، ولكن التأهل لم يحسم بعد وعندما نقطع تذكرة الوصول للمباراة النهائية سيكون وقتها المجال متاحا للحديث عن المباراة الأخيرة فى مشوار إفريقيا وحلم التتويج بالبطولة».

وأكد موسيمانى أنه سعيد للغاية بالدعم الذى يلقاه من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى والذى ترأس بعثة الفريق فى رحلة المغرب الأخيرة، مؤكدًا أنه قام بتقديم دعم كبير للاعبين، وحرص على تشجيعهم وتوجيه الشكر لهم عقب انتهاء المباراة مباشرة وكلها أمور أكثر من رائعة تزيد من دوافع اللاعبين لتحقيق الانتصارات والسير خطوات بعيدة نحو حصد البطولات».

وأنهى المدير الفنى للأهلى حديثه بتوجيه الشكر لجماهير الأهلى على دعمها ومساندتها للفريق، مؤكدًا أن هذا الأمر يكون بمثابة عامل قوى جدا لتحفيز اللاعبين لمواصلة تحقيق الانتصارات.